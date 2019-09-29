Kenan Doğulu ile boşanacağı söylenen Beren Saat'ten DJ Maga itirafı!
Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'ten olay bir DJ Maga itirafı geldi.
2014 Yılında oldukça romantik bir düğünle hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında birbirinden olay iddialar ortaya atılırken Saat'in Fransız DJ Maga ile ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şoke etmişti. Uzun bir süredir boşanacakları konuşulan Saat'in DJ Maga ile aşk yaşadığı söylentileri dilden dile dolanırken Saat'ten olay bir itiraf geldi.
Bir gece klübünde DJ Maga ile bir kadının eğlenirken çekilmiş fotoğrafındaki kişinin Beren Saat olduğunu iddia edenlerin yanı sıra olmadığını söyleyenler de vardı ki gerçeği Saat, itiraf etti.
Yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile gecelerde görüntülenen Beren Saat'e olay fotoğraftaki kişinin kendisi olup olmadığı soruldu ve Saat, ''Evet o fotoğraftaki benim'' diyerek son noktayı koydu.
Beren Saat'in bu açıklaması kafaları karıştırırken eşi Kenan Doğulu hakkındaki sorulara ise cevap vermeyip yalnızca ''İyi akşamlar'' diyerek yanıt vermesi de dikkat çekti.