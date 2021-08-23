'Kenan Doğulu Covid olduğu halde konser verdi' Seren Serengil'den olay iddia
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonuyla bugün ekranlara geri dönen Seren Serengil canlı yayında bombayı patlattı. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun, Covid 19'a yakalanmasına rağmen sahneye çıktığını iddia etti.
Beyaz TV'de bugün yeni sezona start veren Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucularından Seren Serengil, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Programın ilk gününde magazin dünyasını sarsan dedikodularla masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.
Kadrosunda Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın da bulunduğu programda Seren Serengil magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratacak bir iddiayı masaya yatırdı. Serengil, Kenan Doğulu'nun korona olduğu halde konser verdiğini ifade etti.
Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske atacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ettiği açıklamasında, konser anlaşmasını iptel edememiş olabileceğini ama yine de bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi.
Bircan Bali: Kenan Doğulu test yaptırıp sonucunu paylaşsın!
Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi.