Kemal Sunal'la ilgili Ali Sunal bakın neler anlattı resmen içini döktü
Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal, babası usta oyuncu Kemal Sunal hakkında söyledikleriyle herkesi duygulandırdı. Ali Sunal'ın bir itirafı ise bakın ne oldu.
Yeşilçam'ın efsanevi ismi, usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uçak korkusu olduğu da bilinen Kemal Sunal hakkında oğlu Ali Sunal'ın yaptığı açıklamalar ise yürekleri burktu.
Ali Sunal, geçtiğimiz gün Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programına katılarak Müge ve Gülşen'e babası Kemal Sunal hakkında şunları anlattı:
''Hayatımda 'Keşke' demeyi hiç sevmem ama bazen 'Keşke o uçağa binmeseydik' diyorum.''
''Babamın bir çekmecesi vardı, kitlerdi orayı. Hiç ellemezdik. Vefatından bir süre sonra orayı açtık. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı.''
''Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu; 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.''