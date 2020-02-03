Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama

Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında, 'Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı' başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.