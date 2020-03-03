'Kemal Sunal'ın amcasıyım' deyip esnafı dolandırdı Ali Sunal açıklama yaptı
DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde kendisini Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olarak tanıtan bir kişi film çekme bahanesiyle esnafı dolandırıp kaçtı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise böyle bir amcaları olmadığını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Düzce'nin Çilimli ilçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, kendisini Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olarak tanıttı. Beraberinde de yapımcı olduğunu iddia etti Bilal T. ile 'Cennet Kuşları' adlı filmi çekmeye başladı.
Sahte amca bir de filmde cami imamı, muhtar ve aralarında bir fındık tüccarının da bulunduğu esnafa da rol verdi. Rol alanları da 'sponsor' adı altında fatura kesip, 2 ile 4 bin TL arasında borçlandırdı.
12 gün filmde oynadı, borçlu çıktı: Filmde rol aldıktan sonra fatura kesilerek, borçlandırılan esnaf Mehmet Arabacı, şunları söyledi:
''Adının Halit Sunal olduğunu söyleyen biri geldi. Film çekildiğini görünce, yanlarına gittim. Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli’yi tercih etmişler. 'Sen de filmde oynamak ister misin?' dediler. Biz katkı amaçlı filme girdik. Bir lira dahi para talep etmedim. 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen olduğunu ve Kemal Sunal’ın amcası Halit Sunal olduğunu söyleyen kişi, filmde emeğim olduğunu, para vereceğini söyledi. Ancak fatura keserek, beni yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi beklentim yoktu.''
Bilet satmamı istedi: Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.’ye anlattığını söyleyen Arabacı, “Daha sonra bu mağduriyetimin giderildiği bana Bilal T. tarafından söylendi. Bilal T., 'Size 10 bin liralık senet göndereyim, mağduriyetinizi gidereceğiz ama galadan toplanan paralarla ödenecek' dedi. Ortada ne gala ne film var. Ocak ayının 25’inde gala olacağını söyledi. Bilet bıraktı, biletlerin down sendromlu çocuklara gelir olması için satılacağını söyledi. İnanmadığım için biletleri satmadım” diye konuştu.