'Kemal Sunal'ın amcasıyım' deyip esnafı dolandırdı Ali Sunal açıklama yaptı

12 gün filmde oynadı, borçlu çıktı: Filmde rol aldıktan sonra fatura kesilerek, borçlandırılan esnaf Mehmet Arabacı, şunları söyledi:

''Adının Halit Sunal olduğunu söyleyen biri geldi. Film çekildiğini görünce, yanlarına gittim. Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli’yi tercih etmişler. 'Sen de filmde oynamak ister misin?' dediler. Biz katkı amaçlı filme girdik. Bir lira dahi para talep etmedim. 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen olduğunu ve Kemal Sunal’ın amcası Halit Sunal olduğunu söyleyen kişi, filmde emeğim olduğunu, para vereceğini söyledi. Ancak fatura keserek, beni yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi beklentim yoktu.''