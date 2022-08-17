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Kemal Sunal filmlerinden tanınıyordu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinden tanınıyordu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın önemli bir değeri daha bu diyardan göçtü. Rıza Pekkutsal 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekkutsal, Kemal Sunal'ın çok sayıda filminde rol almıştı.

Kemal Sunal filmlerinden tanınıyordu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın 16 Ağustos Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Kemal Sunal başta olmak üzere birçok ismin projesinde yer alan Pekkutsal, 87 yaşındaydı.

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Kemal Sunal filmlerinden tanınıyordu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Kemal Sunal filmlerinden tanınıyordu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Kemal Sunal filmlerinden tanınıyordu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Rıza Pekkutsal kimdir? İşte rol aldığı filmler...

Rıza Pekkutsal, 1935'te İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerinin ardından tiyatroya başladı. İzmir Özel Tiyatrosu'ndaki eğitim sürecinin akabinde Muammer Karaca'nın İstanbul'daki tiyatrosunda çalıştı. Tiyatro ve sinema kariyeri boyunca onlarca yapımda yer aldı.

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