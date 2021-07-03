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Kemal Sunal anmasında gerginlik! 'Lütfen gelmesin' deyip Ali Sunal isteği geri çevirdi

Kemal Sunal anmasında gerginlik! 'Lütfen gelmesin' deyip Ali Sunal isteği geri çevirdi

Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Sahte Kabadayı, Kapıcılar Kralı filmleriyle hafızalara kazınan Kemal Sunal'ın vefatının 21. yılında yapılan anmada gergin anlar yaşandı.

Kemal Sunal anmasında gerginlik! 'Lütfen gelmesin' deyip Ali Sunal isteği geri çevirdi

2000 yılında 'Balalayka' filminin çekimleri için Trabzon'a giderken uçakta kalp krizi geçirerek hayata veda eden Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan törenle anıldı.

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Kemal Sunal anmasında gerginlik! 'Lütfen gelmesin' deyip Ali Sunal isteği geri çevirdi

Törende; usta sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali, kızı Ezo ile gelini Nazlı Sunal yer aldı.

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Kemal Sunal anmasında gerginlik! 'Lütfen gelmesin' deyip Ali Sunal isteği geri çevirdi

Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde rol alan 72 yaşındaki oyuncu İlyas Salman, 21 yıl önce yaşamını yitiren Yeşilçam yıldızının anma törenine katıldı.

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Kemal Sunal anmasında gerginlik! 'Lütfen gelmesin' deyip Ali Sunal isteği geri çevirdi

Yeşilçam efsanesi için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Törende Kemal Sunal'ın sevenleri de yer aldı.

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