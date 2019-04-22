Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ünlü isimlerden tepki yağdı

Haluk Levent CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun! Tüm siyasi parti temsilcileri ötekileştirme siyasetini bir an önce geride bırakmalı, ortak paydalarımızlabu ülkeyi sevmeli korumalıyız