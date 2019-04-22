Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ünlü isimlerden tepki yağdı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramasına sanat dünyasında da büyük tepkiye yol açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'da şehir er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun yumruklu saldırısına uğradı.
Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, kalabalığın tekmelerle vurup taş attığı Kılıçdaroğlu'nun makam aracının camları kırıldı. İçinde atılan taşların da bulunduğu araç, CHP Genel Merkezi'nin otoparkına çekildi. Yaşanan bu olaya ünlü isimlerden tepki yağdı.
İşte saldırıya verilen o tepkiler:
Gonca Vuslateri Nefret dimi? Tam gaz nefrete devam dimi? Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz. Çünkü başından beri aynı cümleyiz 'şiddeti kınıyoruz'...
Haluk Levent CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun! Tüm siyasi parti temsilcileri ötekileştirme siyasetini bir an önce geride bırakmalı, ortak paydalarımızlabu ülkeyi sevmeli korumalıyız