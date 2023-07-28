Kemal Kılıçdaroğlu'na Akbelen'de protesto şoku! İki tarafa da 'Yanınızdayım' dedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen bölgesinde eylem yapan iki grupla görüştü. Kılıçdaroğlu, hem santral sahasının genişletilmesini istemeyen çevrecilerle hem de santral sahasının genişletilip enerji üretilmesini isteyen taraflarla görüşerek, her iki tarafa da 'yanınızdayım' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındaki heyetle birlikte Milas'a bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda bulunan kömür maden sahasının genişletilmesiyle ilgili köylüler ve çevrecilere destek vermek için bölgeye gitti.
Yol kenarından bekleyen santral çalışanı sendika üyesi yaklaşık 500 kişi Kılıçdaroğlu'nu pankart ve sloganlarla yanına çağırdı.
Kılıçdaroğlu, heyetle birlikte aracından inerek santralde çalışan işçileri dinledi ve "Biz sizin yanınızdayız" dedi.
Megafonu eline alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "En ufak endişeniz olmasın, herkesin alın teri benim başımın üstündedir. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmak bizim görevimiz değildir. Herkesin aşı ve işi olsun, herkes huzur içinde çalışsın. Bizim en büyük arzumuz budur. Sizin her zaman yanınızda olacağız bu bizim sözümüzdür. Her zaman her yerde sizin yanınızda olacağız" dedi.