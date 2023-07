Kemal Kılıçdaroğlu'na Akbelen'de protesto şoku! İki tarafa da 'Yanınızdayım' dedi

Megafonu eline alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "En ufak endişeniz olmasın, herkesin alın teri benim başımın üstündedir. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmak bizim görevimiz değildir. Herkesin aşı ve işi olsun, herkes huzur içinde çalışsın. Bizim en büyük arzumuz budur. Sizin her zaman yanınızda olacağız bu bizim sözümüzdür. Her zaman her yerde sizin yanınızda olacağız" dedi.