Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle Anıtkabir'e yürüdü! 'Bu ülkenin ufkunu açacak olan sizlersiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlere, "Bu ülkenin ufkunu açacak olan sizlersiniz. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlığınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber mücadele edeceğiz." diye seslendi.