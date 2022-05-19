Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle Anıtkabir'e yürüdü! 'Bu ülkenin ufkunu açacak olan sizlersiniz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde konuştu: "Bu ülkenin ufkunu açacak olan sizlersiniz. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlığınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber mücadele edeceğiz."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlere, "Bu ülkenin ufkunu açacak olan sizlersiniz. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlığınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber mücadele edeceğiz." diye seslendi.
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlediği Büyük Gençlik Yürüyüşü'nün bir bölümüne katıldı. Gençlik Caddesi'ni gençlerle beraber yürüyen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Tandoğan girişi önünde, parti otobüsü üzerinden bir konuşma gerçekleştirdi.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'ten sonra konuşan Kılıçdaroğlu, Killik'in güzel bir konuşma yaptığını ve bütün gençlerin sözcüsü olduğunu söyledi.
Bu bayramın sıradan bir bayram olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir." dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: