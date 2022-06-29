Kemal Kılıçdaroğlu, darbe davasında müebbet alan askeri öğrenciyi kabul edip sarıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde bık bık gündeme getirdiği 15 Temmuz darbe davalarında tutuklu askeri okul öğrencilerinden geçtiğimiz gün tahliye olan Burak Çetinkaya ve ailesini kabul etti. Askeri öğrenciler, İYİ Parti Gru Başkanvekili Erhan Usta ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu da ziyaret etti.
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin ardından tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan, geçtiğimiz haftalarda kararın Yargıtay’da bozulması üzerine serbest bırakılan askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ve annesi aktivist Melek Çetinkaya ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, Taha Furkan Çetinkaya’yı sarılarak karşıladı. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Melek Çetinkaya, ziyaretten fotoğrafları u notla paylaştı:
“Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam.”
Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya ayrıca HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ı da ziyaret etti.