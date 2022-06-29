Kemal Kılıçdaroğlu, darbe davasında müebbet alan askeri öğrenciyi kabul edip sarıldı

Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya ayrıca HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ı da ziyaret etti.