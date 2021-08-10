Kemal Doğulu'nun 'Afgan ve Suriyeli mülteci istemiyoruz' paylaşımına destek yağıyor
Afgan mültecilerin ve Suriyelilere karşı sosyal medyada gün geçtikçe tepki yükseliyor. Kaçak yollardan geçiş yapan Afganlı mültecileri istemediğini ifade eden ünlü sunucu Kemal Doğulu'nun ardından, 'Afganları istemiyoruz', 'mülteci istemiyoruz' gibi etiketlerle yüzlerce destek paylaşımı yapıldı.
AFGANİSTAN'da Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye 'sığınmak' üzere olduğu gerekçesiyle Van'dan geçiş yaptıkları öne sürülen Afganlarla ilgili her gün kamuoyunda yeni bir konu ortaya atılıyor. Dükkan hırsızlığı, gasp ve son olarak da tecavüz gibi saldırılarla gündeme gelen Afgan mültecilere genel olarak bir tepki uyanmış durumda. Ünlü sunucu ve kuaför Kemal Doğulu'nun, Suriyeliler, Afgan mülteciler ve kaçak girişler hakkında Instagram hesabından dün yaptığı "İpini koparan boş beleş kim varsa memleketimde. Lütfen s..tirip gitsinler memleketimizden. Ülkemde mülteci istemiyorum..." paylaşımının ardından sosyal medyada yüzlerce destek mesajı paylaşıldı.
Afganistan’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor. Gelenlerin gerçekten sığınmacı ya da mülteci olup olmadıkları ile ilgili tartışmalar da gündeme gelirken, orman yangınlarıyla gelen kötü günlerde bir de Afganlarla ilgili ortaya atılan iddialarla beraber genel olarak Afganlara karşı toplumda bir olumsuz hava hakim. Ünlüler de Afganların görüntülerini paylaşıp sıklıkla sosyal medyadan isyan ediyor.
Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadan yükselen tepki paylaşımları akımına ünlülerin kuaförü olarak da bilinen ve moda programlarının bilindik yüzü Kemal Doğulu da dahil oldu. Doğulu, kişisel Instagram hesabından küfürlü ifadelerle Afganları ve Suriyelileri Türkiye'de istemediğini ifade etti.
Doğulu, bir Afganlının sosyal medyada yaptığı skandal açıklamaların ekran görüntüsünü paylaştığı Instagram hikayesinde çok sert sözlerle göndermelerle tepkisini ifade etti.