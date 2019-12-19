Kemal Ayvaz kimdir Hanife Gürdal'ın eşi ne iş yapıyor yaşı kaç?
Evlilik programı ile tanınan ve kısa sürede fenomen olan 24 yaşındaki Hanife Gürdal ani bir kararla nikah masasına oturdu ve Kemal Ayvaz ile evlendi. Peki Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapıyor?
İzdivaç programı ile tanınan ve kısa sürede ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dün akşam ani bir kararla nikah masasına oturdu. Uzun süredir Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal 'ben gelin oldum' diyerek sürpriz paylaşımlar yaptı ve evlendiğini ilan etti.
Son günlerde sık sık paylaşımlar ile magazin basınını meşgul eden Hanife Gürdal başını açtığı için bir kesimin tepkisine neden olmuştu. Giderek daha açık kıyafetler, tercih eden Hanife gelen eleştirilere isyan edip ' bekleyin daha g.tümü açacağım şeklinde talihsiz bir açıklama yapmıştı.
Uzun süredir fotoğrafçısı olan Kemal Ayvaz ile dolu dizgin aşk yaşayan 24 yaşındaki Hanife, sonunda nikah masasına oturdu ve imzayı attı. Peki 'onu görünce bana bir şeyler oldu' dediği kocası Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapar?
Hanife Gürdal katıldığı bir programda eşi Kemal Ayvaz ile ilgili olarak şunları söylemişti;
Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Hanife, "Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk...