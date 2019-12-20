Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı

Hanife Gürdal'ı Türk izleyicisi İzdivaç programlarının tesettürlü gözde gelin adayı olarak tanımıştı. Şöhretle gelen reytingi sosyal medya hesabından paraya çeviren Hanife, sonrasında açılıp saçılmaya başladı. Önce türbanı çıkardı, ardından mayolu pozları ortalığa salındı. Hanife'nin düğünü de son haline uygun oldu. Dekolteli bir gelinlikle sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife, sonrasındaki kutlama ile de olay oldu.