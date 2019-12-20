Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı
İzdivaç programlarının tanınan ismi Hanife, Kemal Ayvaz ile evlendi. Düğünden sonra eşi Kemal Ayvaz ile meyhaneye giden Hanife Gürdal dansöz oynatıp göbek attı.
Hanife Gürdal'ı Türk izleyicisi İzdivaç programlarının tesettürlü gözde gelin adayı olarak tanımıştı. Şöhretle gelen reytingi sosyal medya hesabından paraya çeviren Hanife, sonrasında açılıp saçılmaya başladı. Önce türbanı çıkardı, ardından mayolu pozları ortalığa salındı. Hanife'nin düğünü de son haline uygun oldu. Dekolteli bir gelinlikle sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife, sonrasındaki kutlama ile de olay oldu.
Herkesi şaşırtan evlilik haberini de dekolteli pozlarını yayımladığı Instagram hesabından duyuran Gürdal'ın nikahın ardından meyhanede dansözle kutlama yaptığı ortaya çıktı.
Dün kuaför salonundan fotoğraflar paylaşarak evleneceğini duyuran Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz da nikah sonrası meyhanedeki dansözlü kutlamayı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı. Hanife ise masaya çıkarak göbek atan dansöze eşlik etti.