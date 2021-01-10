Kelepçeli süper minili poz verdi! Aleyna Tilki'ye annesinden yorum gecikmedi
EXXEN platformunun dizisi İşte Bu Benim Masalım için kelepçeli süper minili poz veren Aleyna Tilki'ye annesinden yorum gecikmedi.
Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım dizisi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki diziyle birlikte magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Dizideki bazı sahneler ve kostümler sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.
Dizide eteklerin gereksiz kısa olması ve okul hayatının gerçeği yansıtmadığı eleştirileri gündem olmuştu.
İkinci bölüm için sette çalışmalara devam eden Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı poz olay oldu.
Kelepçeli pozlarını paylaşan Aleyna Tilki "2. Bölüm gelsin mi" notunu düştüğü fotoğraflarına yorum yağdı.