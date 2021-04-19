Kefaret Survivor Hercai Menajerimi Ara reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar verdi. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düştüğü Hercai'nin son bölümü reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.