Kefaret Hercai Arıza ve Menajerimi Ara'ya fark attı! Zirve bakın kimin
28 Şubat 2021'in reyting sonuçları Arıza, Hercai, Kefaret ve Menajerimi Ara dizilerini hüsrana uğrattı.
İhtiyar, Balaban’ın şartını kabul ettiği ve konsorsiyumda yeni bir dönem başladığı Arıza'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitlemiş olsa da reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Zirve yarışında yükseliş gösteremeyen dizi hüsrana uğradı.
Son bölümde Dicle ve Barış’ın ilişkisinin ortaya çıkmasıyla EGO’daki dengelerin değiştiği Menajerimi Ara reytinglerde çakıldı. İlk 10'a giremeyen dizi için final tehlikesi gözükmeye başladı.
Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı Hercai reytinglerde istikrarsızlığını sürdürüyor. Son haftalarda düşüşte olan dizi, geçtiğimiz haftaki sırasına çakılı kaldı.
Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü bölümde Kefaret zirve yarışına yaklaşmaya başladı. Kefaret'e fark atan 2 program ise herkesi şaşırttı.
İşte pazar günü reytingleri...