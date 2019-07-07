Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı

Üzerine fiyonklu bir kıyafet giydirilen Kedi Jale partide herkesin ilgi odağı oldu. Sena Öner, kedisi 'Jale'nin ailenin bir ferdi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı; "Sokakta bulduğumda yeni doğmuş, gözleri bile daha açılmamıştı. Bir bacağı kırıktı. Şimdi ise 18'inci yaş gününü kutluyoruz. Onu çok seviyoruz. Ailecek ona çok bağlıyız. Jale'yi sevgimizle büyüttük.