Keçiboynuzu her derde deva! Gripten kansere iktidarsızlığa kadar

Keçiboynuzu; selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok yararlı mineral ve elementleri içerir. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen bir bitki türüdür. Özellikle kış mevsimi için önemli bir besin kaynağıdır. İyi bir antioksidandır ve bu sayede metabolizmayı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına çare olur.