Kazım Koyuncu'nun kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf! Abisiyle ilgili tek hayali...

Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu’nun sadece Karadeniz’de değil müzikte çığır açtığını belirtti. En büyük hayalinin ise 33 yaşında ölen abisi Kazım Koyuncu’nun Harbiye Açıkhava’da hologram konserini yaparak sevenleriyle buluşturmak olduğunu söyleyen Niyazi Koyuncu, açıklamasına şu şekilde devam etti;