Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filminde çekiminde sahne için kullandığı kurusıkadan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmultu. Olay dünya gündemine bomba gibi düşerken, tüm gözler aile üyelerine çevrildi.