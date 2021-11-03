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Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Rust isimli film çekimi sırasında kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutcins'i öldüren Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, Cadılar Bayramı pozuyla dikkat çekti. Sevgilisiyle samimi pozlar veren Baldwin, paylaşımında paparazilerden de dert yakındı.

Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filminde çekiminde sahne için kullandığı kurusıkadan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmultu. Olay dünya gündemine bomba gibi düşerken, tüm gözler aile üyelerine çevrildi.

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Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Halyna Hutchins için ilk zamanlar duygusal paylaşımlar yapan Ireland Baldwin, cesur pozlarına da ara vermişti.

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Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Cadılar Bayramı'nda kutlamaya katılmayan Baldwin, bu özel geceyi evinde arkadaşlarıyla kutlamayı tercih etti. 

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Kazara katil olan Alec Baldwin'in kızından olay pozlar!

Genç model, ilginç makyjıyla verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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