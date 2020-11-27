Kayseri'den mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi
KAYSERİ'de yetkililere gelen bir ihbar üzerine, bir işletmeye yapılan baskında ortaya çıkan görüntüler mide bulandırdı.
Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından "kayseri@tarimorman.gov.tr" adresine yapılan ihbar üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir işletmeye Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün akşam baskın düzenlendi.
Yapılan baskında işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak sahte peynir ürettiği tespit edildi.
İşletmede insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton süt ürünü ve muhtelif hammaddeler kontrol görevlileri eşliğinde belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.
Ayrıca işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL idari para cezası kesilerek, faaliyeti durduruldu.