Kayseri'de okuduğu yazı hayatını değiştirdi! 200 bin tane biriktirdi: Dünyada ilk basan...
KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Fevzi Ablak, 50 yılda biriktirdiği yaklaşık 200 bin adet pul görenleri şaşırttı.
Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Fevzi Ablak’ın 50 yıl önce dergiden gördüğü pullar ilgisini çekti. 5 çocuk babası Ablak, o tarihten bu yana pul biriktirmeye başladı.
Ablak, 50 yılda yaklaşık 200 bin adet pul biriktirdi. Emekli Ablak, pullarına gözü gibi bakıyor.
Pul biriktirmeyi sevdiğini belirten Ablak, “Ben 50 yıllık pul koleksiyoncusuyum. Eşimle birlikte Soğanlı’da doğup büyüdük." dedi.
"Burada güzel bir hayat yaşıyoruz" diyen Ablak "Ben çocukken yakın bir akrabam vardı. Ona ait dergide birkaç kez pulla ilgili yazı okudum. Ondan sonra pul bende tutku oldu." ifadelerini kullandı.