Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…
KAYSERİ'de hayvancılıkla uğraşan S.T., çok sevdiği ve adını Fatma koyduğu ineği yüzünden akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.
Bu kadarı da ancak filmlerde olur denen olay Kayseri'nin Hacılar İlçesinde yaşandı. Fatma ismini koyduğu ineğine düşkünlüğüyle bilinen S.T, günlerdir Fatma'nın doğum yapmasını bekledi.
Çok sevdiği ineği bir süre önce doğuran S.T, buzağıyı süt emmesi için annesinin yanına götürdü.
S.T'nin ana yola sıfır mesafede bulunan ahırında baktığı ineği Fatma'ya dizdiği methiyeler, az kalsın ilçede kriz çıkartıyordu.
S.T, buzağının annesini emdiği sırada ineği Fatma'yı sakinleştirmek için " Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm, senin memişlerini yerim Fatma'm" sözlerini ninni gibi söyledi.