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Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…

Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…

KAYSERİ'de hayvancılıkla uğraşan S.T., çok sevdiği ve adını Fatma koyduğu ineği yüzünden akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.

Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…

Bu kadarı da ancak filmlerde olur denen olay Kayseri'nin Hacılar İlçesinde yaşandı. Fatma ismini koyduğu ineğine düşkünlüğüyle bilinen S.T, günlerdir Fatma'nın doğum yapmasını bekledi.

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Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…

Çok sevdiği ineği bir süre önce doğuran S.T, buzağıyı süt emmesi için annesinin yanına götürdü.

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Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…

S.T'nin ana yola sıfır mesafede bulunan ahırında baktığı ineği Fatma'ya dizdiği methiyeler, az kalsın ilçede kriz çıkartıyordu.

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Kayseri'de 'memişlerini yerim’ diye ineği Fatma'yı sevdi! Yoldan geçen Fatma bunu duyunca kocasına…

 S.T, buzağının annesini emdiği sırada ineği Fatma'yı sakinleştirmek için " Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm, senin memişlerini yerim Fatma'm" sözlerini ninni gibi söyledi.

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