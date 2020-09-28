Kayseri'de kız kaçırma kavgasında kuzen cinayeti! Başından vurularak infaz edildi
KAYSERİ'de kuzen cinayetinin her satırı kan dondurdu. 3 kardeş, kız kardeşlerini kaçırmakla suçladığı kuzenleri Harun Sade (27) ile tartıştı. Otomobille yaşanan kovalamacanın ardından Sade, başından vurularak cinayete kurban gitti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, 52 LH 731 plakalı otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı.
Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de 38 AED 595 plakalı otomobille Harun Sade'nin peşine düştü.
Kafa kafaya çarpışan araçlar yandı: Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı.
Başından vuruldu: Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurulurken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.