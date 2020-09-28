Kayseri'de kız kaçırma kavgasında kuzen cinayeti! Başından vurularak infaz edildi

Kafa kafaya çarpışan araçlar yandı: Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı.