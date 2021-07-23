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Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı! 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı

İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı! 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı

KAYSERİ'de girişimci Venhar Yılmaz, ‘burada tutmaz’ diyenlere aldırmadan bozkırda oluşturduğu bahçeyle ile kendi markasını oluşturarak ekonomiye katkı sunmak istiyor.

Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı! 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı

Kayseri’de yaşayan Venhar Yılmaz, Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ndeki 4 dekarlık alana lavanta dikti. ‘Burada tutmaz’ diyenlere aldırmadan bahçesini oluşturan Yılmaz, adeta bozkırın ortasında renkli bir yer oluşturdu.

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Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı! 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı

Görsel güzelliği olan bahçesini ilerleyen süreçte büyüterek lavanta yağı, lavanta balı üretimi ve fotoğraf çekinmek isteyenlerin uğrak yeri haline getirmek isteyen Yılmaz, kadın girişimcilere de örnek oldu.

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Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı! 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı

Lavantayı hobi amaçlı diktiğini kaydeden Venhar Yılmaz, “Her şey çok güzel gidiyor. 2 dekarı 2 yaşında, 2 dekarı ise 1 yaşında olmak üzere bahçemizde dikili olarak 4 dekarlık bir alanımız var." ifadelerini kullandı.

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Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı! 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı

"Bahçemizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz" diyen Yılmaz "Gelen taleplere göre de bahçemizdeki boş alanlara doğru bahçemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Bu durum biraz gelişigüzel ilerliyor." şeklinde konuştu.

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