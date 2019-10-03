Kayseri'de genç kız babasının traktörüyle iş yerine girdi

Kazada iş yerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, Rabia A.'nın ehliyeti olmadığı ve plakasız traktörün muayenesi, sigortası olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası traktör, otoparka çekildi.