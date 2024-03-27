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Kayseri'de ele geçirildi 10 milyon yıllık çıktı müzeye kaldırıldı

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Kayseri'de ele geçirildi 10 milyon yıllık çıktı müzeye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de ele geçirildi 10 milyon yıllık çıktı müzeye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

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Kayseri'de ele geçirildi 10 milyon yıllık çıktı müzeye kaldırıldı

İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.

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Kayseri'de ele geçirildi 10 milyon yıllık çıktı müzeye kaldırıldı

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri'de ele geçirildi 10 milyon yıllık çıktı müzeye kaldırıldı
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