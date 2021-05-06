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Kayseri'de 'bizleri çok üzüyor' deyip anlattı! Dünyaca ünlü ismin evi kaderine terk edildi

Kayseri'de 'bizleri çok üzüyor' deyip anlattı! Dünyaca ünlü ismin evi kaderine terk edildi

ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın 4 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki ev, yıllar içinde harabeye döndü.

Kayseri'de 'bizleri çok üzüyor' deyip anlattı! Dünyaca ünlü ismin evi kaderine terk edildi

Melikgazi ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kırsal Germir Mahallesi, 12'nci yüzyılda kuruldu. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar, Ortodoks Rumlar, Apostolik ve Ortodoks Ermeniler ve Müslüman Türkler, Germir'de birlikte yaşadı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra diğer kültürler ayrılırken, sadece Türkler yaşamaya başladı. 

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Kayseri'de 'bizleri çok üzüyor' deyip anlattı! Dünyaca ünlü ismin evi kaderine terk edildi

Germir aynı zamanda, 3 kez Oscar kazanan, 5 kez de aynı ödüle aday gösterilen, çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olan dünyaca ünlü Yunan asıllı ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın da ata memleketi. 

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Kayseri'de 'bizleri çok üzüyor' deyip anlattı! Dünyaca ünlü ismin evi kaderine terk edildi

1909 yılında doğan Elia Kazan, 4 yaşına kadar Germir'de yaşadı. Halıcılık yapan Kazan'ın ailesi 1913 yılında ABD'ye göç etti.

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Kayseri'de 'bizleri çok üzüyor' deyip anlattı! Dünyaca ünlü ismin evi kaderine terk edildi

Ailenin Germir'de göç ettikleri ev ise o günden sonra kaderine terk edildi.

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