Kayseri'de bir yıl önce hobi olarak kaz aldı yılbaşı arefesi paraya para demiyor

Tandoğan, kaza işine bir yıl önce hobi amacıyla başladığını söyleyerek, "Asıl işim medya tanıtım. Ancak kaz hobim, şimdi tutkum oldu. 5 tane 'bahçede olsun' diye kaz almıştım. Biraz araştırma yaptım ve kaz üreticiliğini öğrendim. Tamamen doğal yöntemlerle kaz üreticiliği yapmaya başladım. 5 kazla başladım şimdi sayısı 100'ü buldu. Bu işin geleceği var. Kars ve çevresinde kaz eti tüketimi çok yaygın. Erciyes'in eteğindeki Hacılar'da kazlarımı yetiştirip satıyorum" dedi.