Kayseri’de belediye otobüsü halk otobüsüne çarptı! 2 yaralı var

Kazada belediye otobüsünün sürücüsü Ferhat A. ile aynı otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı otobüsten kurtardı.