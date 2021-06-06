BIST 1.447
DOLAR 8,64
EURO 10,54
ALTIN 525,89

Kayseri’de belediye otobüsü halk otobüsüne çarptı! 2 yaralı var

Kayseri’de belediye otobüsü halk otobüsüne çarptı! 2 yaralı var

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün, halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri’de belediye otobüsü halk otobüsüne çarptı! 2 yaralı var

Kaza, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Orman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Ferhat A. yönetimindeki büyükşehir belediyesine ait 38 LN 639 plakalı otobüs, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 AB 252 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. 

13
Kayseri’de belediye otobüsü halk otobüsüne çarptı! 2 yaralı var

Kazada belediye otobüsünün sürücüsü Ferhat A. ile aynı otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı otobüsten kurtardı. 

23
Kayseri’de belediye otobüsü halk otobüsüne çarptı! 2 yaralı var

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

33