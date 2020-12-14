Kayseri'de barajda sular çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı
KAYSERİ'de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi.
Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bu yıl yeterli miktarda yağmur yağmaması sebebiyle Yamula Barajı'nda tehlike çanları çalıyor. Kuraklık sebebiyle barajda sularda ciddi miktarda çekilme yaşandı.
15
Barajda su eksilince, sular altında kalan eski Kuşçu Köyü'nün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.
25
Barajdaki suyun azalmasıyla beraber su altında kalan karanın bir bölümü gözüktü.
35
Havadan da görüntülenen barajda, suyun çekilmesi net bir şekilde gözüktü.
45