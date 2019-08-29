Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu
Demirören Haber Ajansı
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan 'Choerolophodon’ cinsine ait fosil bulundu. Arkeolog Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünya üzerinde bütün olarak korunmuş tek örnek olduğunu söyleyerek, "Çok önemli bir keşif" dedi.
KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Choerolophodon' cinsine ait canlının, filin atası olarak değerlendirildiğini söyledi.
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Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu.
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Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yılki kazı çalışmaları Haziran ayında yeniden başladı.
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