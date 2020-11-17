Kayseri'de 3 aylık evli şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınırında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.