Kayseri'de 2 gün önce evlenen genç, intihar etti

Kayseri'de 2 gün önce evlenen genç, intihar etti

KAYSERİ'de, iki gün önce evlenen Aydın E. (25), girdiği bunalım sonucu kendini iple su borusuna asarak, yaşamına son verdi.

Kayseri'de 2 gün önce evlenen genç, intihar etti - Sayfa 1

Kayseri'nin  Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 

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Kayseri'de 2 gün önce evlenen genç, intihar etti - Sayfa 2

2 gün önce evlenen Aydın E. eşi H.E.'nin evde olmadığı sırada girdiği bunalım sonucu evin banyosundaki su borusuna kendisini astı. 

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Kayseri'de 2 gün önce evlenen genç, intihar etti - Sayfa 3

 Eve gelen eşi H.E. banyoda Aydın E.'yi asılı halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Kayseri'de 2 gün önce evlenen genç, intihar etti - Sayfa 4

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın E.'nin öldüğü belirlendi. 

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