Kayseri'de 1 çocuk annesi bakın hangi nedenden taksi şoförü oldu
KAYSERİ'de 1 çocuk annesi Sibel Kayar (33), tek bir tutkusundan dolayı taksi şoförlüğü yapmaya başladığını söyledi.
Bünyan ilçesinde yaşayan Sibel Kayar, çocuk yaştan itibaren otomobillere büyük ilgi duydu. Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, bu ilgisi sonrası taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçerek ilçenin tek kadın şoförü oldu.
"3 aydır taksi kullanıyorum"
Uzun zamandır otomobil kullandığını anlatan Kayar, "Araç kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini de yapabileceğimi düşündüm. Durak sahibini tanıyordum. Taksi sahibi Cemal bey de yapabileceğime inandı. Üç aydır taksi kullanıyorum. Her şey çok iyi durumda. Mesai sabah 07.30 gibi başlıyor, akşam 19.00'a kadar devam ediyor" dedi.
"Otomobil tutkum beni taksici yaptı"
Olumlu tepkiler aldığını belirten Sibel Kayar, "Yolcularımın çoğu kadın olduğu için beni çok iyi karşıladılar. Erkekler beni görünce şaşırıyorlar. Çünkü kadın taksi şoförü beklemiyorlar. Ben ilçenin ilk kadın taksi şoförüyüm. Erkekler eşlerini taksiye bindirirken kadın şoför olması nedeniyle kendilerini daha iyi hissediyorlar. Otomobillere karşı ilgim vardı. Otomobil tutkum beni taksici yaptı." diye konuştu.
"Kadının değdiği her iş güzelleşir"
Sibel Kayar, "Aracın temizliğini kendim yapıyorum. Aracın bakımını da anladığım kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Ehliyeti olup aktif otomobil kullanan ancak evde bekleyen kadınların yapabileceği bir iş. Kadınlar her alanda olmalıdır. Çünkü kadının elinin değdiği her iş güzelleşir" ifadelerini kullandı.