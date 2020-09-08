Kayseri'de 1 çocuk annesi bakın hangi nedenden taksi şoförü oldu

"Otomobil tutkum beni taksici yaptı"

Olumlu tepkiler aldığını belirten Sibel Kayar, "Yolcularımın çoğu kadın olduğu için beni çok iyi karşıladılar. Erkekler beni görünce şaşırıyorlar. Çünkü kadın taksi şoförü beklemiyorlar. Ben ilçenin ilk kadın taksi şoförüyüm. Erkekler eşlerini taksiye bindirirken kadın şoför olması nedeniyle kendilerini daha iyi hissediyorlar. Otomobillere karşı ilgim vardı. Otomobil tutkum beni taksici yaptı." diye konuştu.