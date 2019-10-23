Kayseri şehidi Zekeriya Altunok KHK'lı çıktı! 16 hapis yatıp askere gitmiş
AĞRI'da şehit düşen Zekeriya Altunok bugün memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin KHK mağduru olduğu, polislik mesleğinden atıldığı ortaya çıktı.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin mazisine ilişkin ortaya çıkan KHK detayı ise herkesi şaşırttı.
KHK ile ihraç edilmiş 16 ay hapis yatmış
Ağrı’da şehit düşen Zekeriya Altunok, KHK ile mesleğinden ihraç edilen bir polis çıktı. FETÖ'cü iddiası ile tutuklanan Zekeriya Altunok, 16 ay hapis yattı. Beraat etmesine rağmen polislik görevine dönemeyen Burak Zekeriya Altınok, bedelli parası bulamayınca uzun dönem askerlik yapmaya gitti ve Ağrı'da şehit düştü.
Evli ve 2 çocuk babası olan Zekeriya Altunok'un cenazesi dün akşam saatlerinde Kayseri'ye baba evine gerildi. Şehidin cenazesi ise bugün kaldırılıyor.
Baba evinden helallik alan şehidin cenazesi namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin sırtında musalla taşına konuldu.