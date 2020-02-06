Kayseri fırtınayla kabusu yaşadı! Çatılar uçtu okullar tatil edildi
KAYSERİ dün gece hızı 110 km'yi bulan fırtınayla kabus gibi bir gece yaşadı. Fırtına kentte bir çok araca ve eve zarar verdi. İşte Kayseri'den gelen görüntüler:
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgarın bugün akşama kadar süreceği öğrenildi.
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Okullar tatil edildi : Kayseri'deki fırtınanın verdiği zarar gün ışığı ile birlikte ortaya çıktı. İşe gitmek için evinden çıkanlar hurdaya dönen araçlarını görünce şoke oldu. Kentte okullar tatil edildi.
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