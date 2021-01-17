Kayıp doktor Uğur Tolun'u 100 kişilik ekip arıyor! Tüm şehir ayakta...
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’u (51) arama çalışmaları, Kartepe'de karla kaplı bölgelerde 100 kişilik ekiple sürüyor.
Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, çarşamba günü Kartepe ilçesindeki evinden ayrıldı. Kamyoneti ile gezmeye çıkan Uğur Tolun’dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH'nin karla kaplı dağlarda yaptığı tüm aramalara karşın Dr. Tolun'a ulaşılamadı.
Bu sabah JAK, AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, yaptıkları toplantının ardından yaklaşık 100 kişilik ekiple Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Geyik Alanı, Uçurtma Tepesi ve Kartepe'nin en yüksek noktası olan antenler bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar gün boyu bölgede devam edecek.
Arama faaliyetleri sırasında gelen asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığını belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün bulmak istiyorduk, ümitliydik ama nereye gittiysek bir sonuç alamadık. Kartepe'de yapacağımız çalışmalarla doktorumuzu bulmayı ümit ediyoruz. Bir sürü ihbar geliyor ve gün geçtikçe de bu ihbarların sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bugün gelen ihbarlar da asılsız ihbarlardı. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Konu hakkında bilgileri varsa tabii ki paylaşsınlar ama asılsız ihbarlar ekiplerin koordinasyonunu bozuyor. Ekiplerin yönünü değiştirip, o ihbara gönderiyoruz, dolayısıyla zaman kaybediyoruz. Bu nedenle eminseler, bununla ilgili bilgileri varsa paylaşsınlar ve bu konuda biraz daha titiz olmalarını istiyorum" diye konuştu.
Arazide yapılan fiziki aramaların dışında masa başında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu: "Kartepe'de Kuzuyayla civarındaki her yer tarandı. Balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gelen yol tarandı, hatta AFAD ekipleri botla Sapanca Gölü'nün kıyılarını taradı, yani bir tabir vardır, ‘yer yarıldı da içine girdi’ diye, bugün biraz öyle oldu. Tabii Kartepe'de olmama ihtimali de var. Emniyet güçleri kameralardan çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Bu arama- kurtarma çalışmalarıyla iyi bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum"