Kayıp doktor Uğur Tolun'u 100 kişilik ekip arıyor! Tüm şehir ayakta...

Arama faaliyetleri sırasında gelen asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığını belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün bulmak istiyorduk, ümitliydik ama nereye gittiysek bir sonuç alamadık. Kartepe'de yapacağımız çalışmalarla doktorumuzu bulmayı ümit ediyoruz. Bir sürü ihbar geliyor ve gün geçtikçe de bu ihbarların sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bugün gelen ihbarlar da asılsız ihbarlardı. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Konu hakkında bilgileri varsa tabii ki paylaşsınlar ama asılsız ihbarlar ekiplerin koordinasyonunu bozuyor. Ekiplerin yönünü değiştirip, o ihbara gönderiyoruz, dolayısıyla zaman kaybediyoruz. Bu nedenle eminseler, bununla ilgili bilgileri varsa paylaşsınlar ve bu konuda biraz daha titiz olmalarını istiyorum" diye konuştu.