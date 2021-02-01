Kaybolduktan 42 gün sonra çuvalda cesedi bulunan Arzu Aygün'un cenazesi
SAMSUN'da kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda çuval içinde cesedi bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'un cenazesi, DNA testinin ardından ailesine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. (37) gözaltına alındı.
Suçunu itiraf eden şüpheli, 4 gün önce gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç mevkiinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem C. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Arzu Aygün'ün cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için anne ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi.