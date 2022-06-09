Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Lüks marka saatlerine el konuldu!

Bir dönem ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliği ile adından söz ettiren futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borçlarından dolayı belaya girdi! Borçları nedeniyle evine haciz şoku yaşayan yorucumun lüks marka iki saatine el konuldu!