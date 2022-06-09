Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Lüks marka saatlerine el konuldu!
Bir dönem ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliğinden söz ettirmiş, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borçlarından dolayı başı belaya girdi! Borçları nedeniyle evinde haciz şoku yaşayan yorucumun lüks marka iki saatine el konuldu!
Bir dönem ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliği ile adından söz ettiren futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borçlarından dolayı belaya girdi! Borçları nedeniyle evine haciz şoku yaşayan yorucumun lüks marka iki saatine el konuldu!
Haciz kararı çıkarıldı!
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun ödemediği banka borcu nedeniyle başı derde girdi. Bankaya 180 bin TL borcu olduğu öğrenilen Kaya Çilingiroğlu hakkında haciz kararı çıkarıldı.
"Evde yokum.. "
Ancak Çilingiroğlu evde olmadığını belirtti. Bunun üzerine Çilingiroğlu’na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi.
Anahtar, evin güvenliğinde var..
Kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletilen Çilingiroğlu cevap olarak, evin güvenliğinde anahtar olduğunu söyledi.