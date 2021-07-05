Katy Perry Orlando Bloom Bodrum'da aşk tazeliyor! Bir geceliği 10 bin liralık otel...
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom'dan tatilde oldukları Bodrum'dan art arda paylaşım... Çift önce, Influencer'ların sık sık hikaye paylaştığı geceliği en az 10 bin tl olduğu bilinen Aman Ruya isimli pahalı otelde kaldı ardından da Six Senses Kaplankaya Otel'e geçti.
Katy Perry, Türkiye tatilinden ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Bir süredir eşi Orlando Bloom ve minik kızı Daisy Dove ile Bodrum’da olan dünyaca ünlü şarkıcı, konakladıkları Six Senses Kaplankaya Otel’in sonsuzluk havuzunda eşiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.
Sonsuzluk ve ötesi
Perry, o romantik karelerin altına “Infinity & beyond” (sonsuzluk ve ötesi) yazdı. 125 milyon takipçisi bulunan Katy Perry’nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Geceliği 10 bin TL olan Amanruya Otel'de konakladılar
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom (44) ile iki yıl önce nişanlandığı ABD'li şarkıcı Katy Perry (36), İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum tatillerine devam ediyor. Geceliği 10 bin TL olan Amanruya Otel'de konaklayan Orlando Bloom-Katy Perry çifti, önceki gün helikopter kiraladı, havada üç saat Bodrum turu attı.
Kiraladıkları helikopterle Efes Antik Kent'e ziyarete giden ikiliyi, dönüşte kendilerini şampanya ile bekleyen otel personeli karşıladı.