Katy Perry Orlando Bloom Bodrum'da aşk tazeliyor! Bir geceliği 10 bin liralık otel...

Geceliği 10 bin TL olan Amanruya Otel'de konakladılar

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom (44) ile iki yıl önce nişanlandığı ABD'li şarkıcı Katy Perry (36), İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum tatillerine devam ediyor. Geceliği 10 bin TL olan Amanruya Otel'de konaklayan Orlando Bloom-Katy Perry çifti, önceki gün helikopter kiraladı, havada üç saat Bodrum turu attı.