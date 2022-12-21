Katil yenge skandalında yeni görüntüler! Herkes kaza sanıyordu ama...

Katil yenge olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu akılalmaz cinayette sır perdesi aralanıyor. Konya’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 50 yaşındaki Kamil Yanar, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ortaya çıkardı.