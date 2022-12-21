Katil yenge skandalında yeni görüntüler! Herkes kaza sanıyordu ama...
Konya'da bisikleti ile ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kamil Yanar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri yenge M.Y.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yenge M.Y.'nin aracını Kamil Yanar'ın üzerine sürdüğü daha sonra da aracın üzerini örtüyle kapattığı belirlendi. Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayetin öncesinde Yanar'ın son anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Katil yenge olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu akılalmaz cinayette sır perdesi aralanıyor. Konya’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 50 yaşındaki Kamil Yanar, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan detaylı incelemeler sonrası 2 çocuk annesi yenge M.Y.'nin kendisini darp eden kayınbiraderi Kamil Yanar'ı aracıyla çarpıp öldürdüğü tespit edildi.
Günlerce bu plan üzerinde çalışan hatta olaydan bir gün önce de Yanar'ın çalıştığı akaryakıt istasyonunun yakınlarında bekleyip geliş gidiş saatlerini, kullandığı güzergahta keşif yapan M.Y. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Sabah'ta yer alan habere göre; Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 14 Aralık sabahı çalıştığı akaryakıt istasyonundaki mesaisini bitiren Kamil Yanar, son hazırlıklarını yaptıktan sonra bisikletine binerek yavaşça istasyondan ayrılıp evine gitmek üzere yola çıktı.