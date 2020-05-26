Katil Milli boksörle ilgili yeni gelişme! Karakola şikayet edip 1 günde geri almış

Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.