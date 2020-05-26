Katil Milli boksörle ilgili yeni gelişme! Karakola şikayet edip 1 günde geri almış
MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) öldürülmeden 2 hafta önce polise sevgilisi Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayette bulunduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.
MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın öldürülmeden 2 hafta önce polis merkezine giderek sevgilisi Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.
Olay, geçen Pazar günü sabah 05.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu'nun yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.