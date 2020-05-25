Katil milli boksör ve öldürdüğü sevgilisinin son mesajları ortaya çıktı

MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da kendisine bıçakla zarar verdi. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok" diye mesa attığı ortaya çıkarken, katil boksör de cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yapmış.