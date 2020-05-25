Katil milli boksör ve öldürdüğü sevgilisinin son mesajları ortaya çıktı
Muğla'da sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, cinayetin ardından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yapmış! Zeynep Şenpınar'ın da arkadaşına attığı mesajlar da ortaya çıktı...
MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da kendisine bıçakla zarar verdi. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok" diye mesa attığı ortaya çıkarken, katil boksör de cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yapmış.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.