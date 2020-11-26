Katarlılar İstinye Park'ta ortaklığa gidiyor
Katar Yatırım Ajansı; Doğuş Grubu ve Orjin Grubu ile İstinye Park'ta ortaklığa gidiyor. Bu anlaşma ile Türkiye'ye 300 milyon dolara yakın bir yabancı sermaye girişi sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında bir çok anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmalardan biri de Katar Yatırım Ajansının İstinye Park ortaklığıyla ilgili. Bu anlaşmayla Katar Yatırım Ajansı; Doğuş Grubu ve Orjin Grubu ile İstinye Park'ta ortaklığa gidiyor.
İstinye Park anlaşması ile Türkiye'ye 300 milyon dolara yakın bir yabancı sermaye girişi sağlanacak.
İstinye Park, 87 bin metrekaresi mağaza alanı olmak üzere toplam 270 bin metrekare inşaat alanı ve 280 mağazası ile önemli bir cazibe merkezi. Açık ve kapalı alışveriş mekanları ile farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren İstinye Park, 147 giyim mağazası ve Türk pazarına ilk kez giriş yapan 41 yeni markanın yanı sıra dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranlarıyla tüm alternatifleri aynı anda sunan tek alışveriş merkezi olma özelliğini koruyor.