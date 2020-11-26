Katarlılar İstinye Park'ta ortaklığa gidiyor

İstinye Park, 87 bin metrekaresi mağaza alanı olmak üzere toplam 270 bin metrekare inşaat alanı ve 280 mağazası ile önemli bir cazibe merkezi. Açık ve kapalı alışveriş mekanları ile farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren İstinye Park, 147 giyim mağazası ve Türk pazarına ilk kez giriş yapan 41 yeni markanın yanı sıra dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranlarıyla tüm alternatifleri aynı anda sunan tek alışveriş merkezi olma özelliğini koruyor.