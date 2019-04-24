Kastamonu'da nişanlısıyla tartışan sürücü felakete yol açtı

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kayıkçı ile Satı Mehmet Yarar, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücü Mehmet Hakan Peker ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Avukat Pakize Duvarcı da yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.