Kastamonu'da ezber bozan keşif! Göbeklitepe kadar önemli
KASTAMONU’nun Araç ilçesinde Kahin Tepe’de kazı çalışmaları devam ediyor. Ezber bozan keşifte şaşırtan buluntular çıktı.
Kastamonu’nun Araç ilçesinde yürütülen ve Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserlerin bulunduğu Kahin Tepe’de kazı çalışmaları devam ediyor. Kahin Tepesi'ndeki yürütülen kazı çalışmalarıyla Karadeniz Bölgesinde 12 bin yıl öncesine dayanan Neolitif yaşam gün yüzüne çıkartılmış olacak.
Araç ilçesinin Kahin Tepe mevkisinde iki yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.
19 öğrenci ile akademisyenler katılıyor: Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor. Ayrıca kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 19 öğrenci ile akademisyenler katılıyor.
Göbeklitepe ile aynı döneme ait: Baraj kurtarma kazısı olarak başlanılan bölgede bulunan kalıntıların Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe ile aynı döneme ait olduğu biliniyor. Kazı çalışmaları, günümüzden 12 bin yıl önceki Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk yerleşimlerden biri olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.