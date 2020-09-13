Kastamonu'da ezber bozan keşif! Göbeklitepe kadar önemli

Göbeklitepe ile aynı döneme ait: Baraj kurtarma kazısı olarak başlanılan bölgede bulunan kalıntıların Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe ile aynı döneme ait olduğu biliniyor. Kazı çalışmaları, günümüzden 12 bin yıl önceki Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk yerleşimlerden biri olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.