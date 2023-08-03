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Kastamonu'da büyük panik! Fabrika alev alev yanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kastamonu'da büyük panik! Fabrika alev alev yanıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Kastamonu'da büyük panik! Fabrika alev alev yanıyor

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Kastamonu'da büyük panik! Fabrika alev alev yanıyor

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Kastamonu'da büyük panik! Fabrika alev alev yanıyor

Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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Kastamonu'da büyük panik! Fabrika alev alev yanıyor

İşte olay yerinden görüntüler...

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