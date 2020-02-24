Kastamonu'da baraj donunca 6 kilometrelik kaçak ağ ortaya çıktı
KASTAMONU’nun Devrekani ilçesinde Beyler Barajı'nın donması üzerine 6 kilometre uzunluğunda kaçak ağ ortaya çıktı. Ağın toplanması için 3 gündür balıkçılar ve Devrekani Belediyesi müşterek çalışma yürütüyor.
KASTAMONU’nun Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı'nda balık avlamaya giden amatör balıkçılar, oltalarına ağın takılması üzerine buz kütlesini kırdı.
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Buz kütlesinin alt kısmına baktıkları zaman baraja kaçak ağ bırakıldığı tespit edildi.
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Bunun üzerine amatör balıkçılar, emniyet güçlerine ihbarda bulundu.
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Ayrıca amatör balıkçılar, Beyler Barajı'na bırakılan kaçak ağları temizlemek için çalışma başlattı.
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